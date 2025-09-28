IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 43

Асен Василев е избран за председател на ПП

Искам страшно много да ви благодаря, каза той

28.09.2025 | 15:33 ч. Обновена: 28.09.2025 | 15:45 ч. 80
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

сегашният съпредседател на „Продължаваме промяната“ Асен Василев е избран за председател на политическата партия, предаде репортер на БГНЕС.

Победата на Василев бе обявена от Никола Минчев. За Василев са гласували 289 делегати или 100% от участниците във форума, който се провежда вече втори ден в София.

„Искам страшно много да ви благодаря. Както ви обещах, ще се борим докрай. Сега е моментът да изберем и останалите хора, които ще помагат в тази битка. Защото ако има едно нещо, което съм научил в този живот, е, че сам човек не може да стигне далече. Трябва да е отбор“, заяви Василев.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

асен василев ПП
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem