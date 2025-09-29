IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
По билото на Стара планина вече има снежна покривка

ПСС: Не са добри условията за туризъм в планините

29.09.2025 | 09:44 ч. 4
Снимка: архив, БГНЕС

Не са добри условията за туризъм в планините, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

По билото на Стара планина вече има и снежна покривка, температурата в района е минус 1 градус, а във високите части има и гъста мъгла.

В планините ще бъде облачно с валежи от дъжд, на места значителни по количество, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 9°, на 2000 метра - около 3°.

