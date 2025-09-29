IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
ИПБ до министъра: Служители на ИААА искали подкуп от шофьори на Роби Уилямс

Има риск от международен скандал, а министерството мълчи, пишат от Института

29.09.2025 | 10:51 ч. 10
Институтът за пътна безопасност (ИПБ) изпрати отворено писмо до министъра на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов с пореден сигнал за корупционни практики в Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" (ИААА).

Става въпрос за изнудване на шофьорите на британския изпълнител Роби Уилямс, който снощи изнесе концерт на стадион "Васил Левски" в столицата. 

"Уважаеми г-н министър,

Институтът за пътна безопасност неведнъж е сигнализирал за корупционни практики в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (ИААА). Въпреки множеството ни становища, реакция от страна на Министерството на транспорта все още липсва.

Последният случай от преди няколко дена е особено тревожен – служители на ИААА са спрели два камиона с английска регистрация, превозващи техника за концерта на Роби Уилямс, и са се опитали да изнудят шофьорите за подкуп. След сигнал до МВР и британското посолство същите служители са били задържани.

Въпреки сериозността на случая и риска от международен скандал, министерството мълчи.

Г-н Караджов, Вие обикновено сте активен в публичното пространство – защо мълчите сега?

Тишината, тъмнината и липсата на прозрачност в управлението на пътната безопасност са сред причините усилията на правителството да не дават реални резултати. Очакваме от Вас ясна позиция и конкретни действия", подчертават от Института за пътна безопасност.

