77-годишна жена загина при катастрофа край Ямбол

Двама души са ранени и откарани в болница

16.11.2025 | 17:55 ч. 3
Снимка: БГНЕС, архив

77-годишна жена е загинала, а двама души са ранени при тежко пътнотранспортно произшествие на кръстовището на главен път I-7 и пътя Ямбол – село Чарган. Сигналът за инцидента е подаден днес малко преди 15:00 часа, съобщиха от Областната дирекция на МВР (ОДМВР) в Ямбол.

По първоначални данни сблъсъкът е възникнал между два леки автомобила. Единият, „Ауди“, се е движел в посока от село Чарган към Ямбол, а другият, „Киа“, е пътувал от село Могила към село Окоп.

Вследствие на удара на място е загинала пътничката от автомобила „Киа“, която е на 77 години. Водачът и друга пътничка от същата кола са транспортирани от екипи на Центъра за спешна медицинска помощ (ЦСМП) – Ямбол за преглед и оказване на медицинска помощ.

От МВР уточниха, че пробите за алкохол и наркотици и на двамата водачи са отрицателни.

На мястото на инцидента се извършват процесуално-следствени действия. Движението в участъка е затруднено и се регулира от служители на „Пътна полиция“.

Тагове:

Ямбол село Чарган катастрофа загинала жена ОДМВР-Ямбол
