Тревога край морето: Варна изпревари София по тежки катастрофи:

Пред Окръжния съд във Варна се проведе протест и възпоменателно шествие в памет на жертвите на катастрофи, организирано от Сдружение "Ангели на пътя".

Варненска област изпревари столицата по брой тежки катастрофи, сочат данните на "Пътна полиция" отпреди месец.

До средата на тази година в морската столица са отчетени 438 тежки катастрофи, докато в Софийска област те са с 40 по-малко. Тови принуди протестиращите да поискат повече камери по пътищата

Организаторите на шествието раздаваха информационни листовки за безопасност на движението.

На протеста бяха наредени и снимките на жертви на различна възраст. След това събралите се раздадоха листовки на шофьори с призив да карат внимателно и да се завърнат живи у дома, като не причиняват страдания и на другиго.

