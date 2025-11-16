IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 56

Тревога край морето: Варна изпревари София по тежки катастрофи:

Шествие за живот в морската столица настоява за справедливост

16.11.2025 | 18:47 ч. Обновена: 16.11.2025 | 19:06 ч. 0

Пред Окръжния съд във Варна се проведе протест и възпоменателно шествие в памет на жертвите на катастрофи, организирано от Сдружение "Ангели на пътя".

Варненска област изпревари столицата по брой тежки катастрофи, сочат данните на "Пътна полиция" отпреди месец.

До средата на тази година в морската столица са отчетени 438 тежки катастрофи, докато в Софийска област те са с 40 по-малко. Тови принуди протестиращите да поискат повече камери по пътищата

Организаторите на шествието раздаваха информационни листовки за безопасност на движението.

На протеста бяха наредени и снимките на жертви на различна възраст. След това събралите се раздадоха листовки на шофьори с призив да карат внимателно и да се завърнат живи у дома, като не причиняват страдания и на другиго.

Вижте повече в репортажа на телевизия Bulgaria ON AIR

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Варна катастрофи жертви на катастрофи Bulgaria ON AIR
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem