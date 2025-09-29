Агресия сред младежите винаги е имало, родителите не знаят как да подходят

Момичета от София заснеха клип, в който тормозят своя съученичка. На кадрите се вижда как я бият и унижават, карайки я да ляга, да коленичи и да им целува обувките.

"Забавление между момичетата не може да бъде. Най-вероятно е опит за смекчаване на ситуацията. Агресия сред младежите винаги е имало. Има притеснително нещо - насилието се заснема и насилничката изпитва удоволствие, а деца стоят и наблюдават", заяви експертът по ранно детско развитие Анна Влаева в "България сутрин".

Психотерапевтът д-р Зорница Маркова отбеляза пред Bulgaria ON AIR, че родителите са в шок, защото не са информирани.

"Префронталната кора на тийнейджърите още не е развита. Тя се развива между 25 и 27-годишна възраст. Тя отговаря за функции, свързани със самоконтрола и социалното поведение. Импулсивни са и не могат да се контролират. Директорът на училището каза, че момичетата са отишли и са се разплакали след това, но не е оправдание", допълни тя.

По думите на Влаева, за да сподели дете, трябва да е сигурно, че родителят няма да го упрекне и да подцени ситуацията.

"Излезе информация, че момичето, което е жертва, е изложила насилничката си. Първично насилникът е жертва. Първата жертва, която имаме в ситуацията, е насилничката. В такива ситуации има ролята на жертва, насилник и спасител. Тези момичета, за да влязат толкова добре в тях, явно ги играят в различни триъгълници. Враждата на момичетата не е от вчера. Често проблемът се корени в незнанието на родителите как да подходят", поясни експертът.

Според д-р Маркова това, че детето седи в другата стая, не значи, че е добре.

"Със сигурност трябва да има реакция - да потърсиш възрастен, да се разкрещиш. Притеснителна е неинформираността на родителите. Има много подкасти за отглеждане и възпитание, има и специалисти, които работят с деца. Трябва да се говори какви са последствията. Редно е жертвата да поговори с психолог, а на насилниците да се направи протокол. Трябва и разговор със свидетелите, както и промени във вътрешния правилник на училищата", изтъкна тя.

Българският национален отбор по волейбол показва модел на подражание и ценности като труд и постоянство, категорични са гостите.