IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 86

Агенцията за закрила на детето ще разследва клиповете с насилие над момиче в Дружба

Антимафиотите заявиха, че са уведомени за случая и работят по него

25.09.2025 | 18:30 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Държавната агенция за закрила на детето се е самосезирала след скандалния случай на насилие между непълнолетни момичета. За случката стана ясно от клипове, разпространени в социалните мрежи. 

От агенцията съобщиха, че са информирали всички компетентни институции за случая, сред които СДВР, дирекция Киберсигурност към ГДБОП и Агенция социално подпомагане. От Агенцията за закрила на детето заявиха, че са поискали от ГДБОП да свалят клипа, пише БНТ. 

Свързани статии

Антимафиотите заявиха, че са уведомени за случая и работят по него

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Агенцията за закрила на детето насилие деца момиче Дружба
Новини
Виж всички новини
Крими
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem