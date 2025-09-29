IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
97 лева е цената на потребителската кошница

Най-много през изминалата седмица са поскъпнали доматите

29.09.2025 | 14:43 ч. 10
Снимка: БГНЕС

97 лева е струвала потребителската кошница на едро през изминалата седмица. Така стойността ѝ се запазва с предходните седем дни, отчитат от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата.

Най-много през изминалата седмица са поскъпнали доматите - с 36 стотинки за седем дни. Така достигат цената от 2,38 лв. за килограм. На тази цена се търгува на едро.

При прасковите и гроздето също се отчита ръст от 11 до 18 стотинки. А при основните храни са поскъпнали свинското и оризът.

Поевтинели на едро са краставиците, чушките. А при основните храни - олиото, кашкавалът и пилешкото, пише bTV.

„За доматите в момента има, може би сега пазарна дупка, и има доста по-малко количество. Това е нормално като явление, ще видим как ще продължи. Някои площи излизат извън сезон - напълно е нормално да имаме дни такива на дефицитно предлагане и това води до рязко увеличение на цената", каза Владимир Иванов, председател на ДКСБТ.

