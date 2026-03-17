Иран се подигра на Тръмп, призова го да преименува операцията “Епичен страх”

Иран публикува видеоклип, в който се подиграва с президента на САЩ, казвайки, че той трябва да преименува войната от операция "Епична ярост“ на операция "Епичен страх“, защото Америка няма да сложи ботуши на терен.

В кадри, публикувани от полуофициалната информационна агенция Mehr в Техеран, Ебрахим Золфагари, говорителят на Корпуса на гвардейците на ислямската революция, отправи "послание до президента на Съединените щати“.

Говорейки на английски, Золфагари се подиграва на Доналд Тръмп за използването на социалните медии. "Изходът от войната не може да се определи от туитове, резултатът от войната се определя на бойното поле", каза във видеото говорителят.

"Самото място, където вие и вашите сили не смеете да се приближите и можете да говорите за него само в туитовете си", закани се говорителят.

Облечен във военно облекло, Золфагари завършва съобщението си с подигравателна усмивка, отправяйки послание към Тръмп: "По-добре е да наречем тази война "Епичен страх", вместо "Епична ярост".

Видеото изглежда като закачка към изобилното използване на социалните медии от страна на президента Тръмп, за да коментира продължаващата израелско-американска война срещу Техеран, която започна на 28 февруари и предизвика ответните удари на Иран в региона на Персийския залив.

В своята платформа Truth Social Тръмп наскоро заяви, че "Иран е унищожен“ и определи страната като "военно неефективна и слаба“.

Тръмп обвини режима, че използва изкуствения интелект като "оръжие за дезинформация“, за да представи погрешно подкрепата и успеха си по време на война, когато всъщност той е "унищожен с всеки изминал ден“.

Зам.-министърът на външните работи на Иран наскоро предупреди САЩ, че са изправени пред "нов Виетнам", ако влязат във войната.

"Просто прочетете какво се случи във Виетнам“, каза Саид Хатибзаде, говорейки в кабинета си в Техеран пред Sky News.

"Те разбират, че онези, които са ги въвлекли в тази война, могат да ги вкарат и в блато“, добави той, визирайки съдбата на американските войски.

Сухопътни войници в Иран?

Тръмп не е изключил изпращането на американски сухопътни войници в Иран. Неговите републиканци, които имат слабо мнозинство в двете камари на Конгреса, почти единодушно подкрепиха стратегията му за Техеран, като само шепа изразиха съмнение относно войната.

Сенаторите от Демократическата партия на САЩ обаче изразиха тревога относно конфликта, заявявайки, че се притесняват, че Тръмп може да разположи американски сухопътни сили и отбелязвайки високите рискове, предвид руската подкрепа за военните на Техеран.

"Изглежда сме на път към разполагане на американски войски на място в Иран, за да постигнем някоя от потенциалните цели тук“, заяви сенатор Ричард Блументал след класифициран брифинг от служители на администрацията.

В края на миналата седмица Тръмп нареди да се изпрати десантно подразделение на морската пехота, което включва 5000 войници и моряци от Япония до Близкия изток, което е знак, че Вашингтон може би разширява операцията си.

Президентът може да обмисли разполагането на войски, за да отвори отново важния Ормузки проток - канал за 20% от световния петрол и газ, който е ефективно затворен от Иран от началото на войната.

Фактическото затваряне на водния път за по-голямата част от световния танкерен трафик се оказа катастрофално за глобалните енергийни и търговски потоци, предизвиквайки най-големия шок в доставките на петрол в историята и скок на световните цени на петрола.

Един от вариантите за справяне с иранските ракети и дронове, насочени към петролни танкери в морската зона на затруднено движение, би бил унищожаването на запасите при източника - чрез сухопътно нахлуване в Южен Иран.

Друг вариант е ескортна операция с участието на американски военни кораби, съвместно със съюзнически военноморски сили, преминаващи през пролива заедно с петролни танкери, за да разминират и да се защитават от въздушни ирански атаки.