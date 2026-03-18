HELIOS: американският лазер, който сваля ирански дронове за стотинки

Високоенергиен лазер с интегриран оптичен заслепител и наблюдение, разположен на американски военноморски кораб, свали няколко дрона миналата седмица. Ето какво трябва да знаете за технологията, която променя правилата на играта.

Войната в Иран, която вече е в третата си седмица, вече се оказва скъпоструваща: в петък служител на администрацията на Тръмп заяви, че конфликтът досега е струвал 12 милиарда долара (10,4 милиарда евро) или малко под един милиард долара на ден, пише Euronews.

Иран реагира на американско-израелската интервенция, като започна собствена бомбардировъчна кампания срещу регионалните си съседи, използвайки евтини дронове като проектирания и произведен от Техеран Shahed 136, струващи 20 000-50 000 долара всеки (17 400-43 500 евро).

Междувременно САЩ ги сваляха с ракети-прехващачи Patriot, които струват от 3 до 4 милиона долара (2,6-3,5 милиона евро), и с ракети-прехващачи THAAD, които струват 10 милиона долара (8,7 милиона евро).

Въпреки че военният бюджет на Вашингтон от 900 милиарда долара (783,8 милиарда евро) надминава този на Иран, като разходите за отбрана през 2025 г. са приблизително 23 милиарда долара (21 милиарда евро), това очевидно не е рентабилен начин за САЩ да водят война.

Въпреки това, САЩ сега внедряват технологии, които ще обърнат нещата в тяхна полза, като намалят цената на свалянето на дрон от няколко милиона до само няколко цента: лазерни оръжия.

Миналата седмица беше съобщено, че кораб на ВМС на САЩ, USS Preble, разрушител клас Arleigh Burke, е свалил няколко ирански дрона, използвайки ново лазерно оръжие, известно като HELIOS.

HELIOS, известен още като Високоенергиен лазер с интегриран оптичен заслепител и наблюдение, е 60-киловато високоенергийно лазерно оръжие, предназначено за прихващане на бойни дронове, самолети и ракети. Helios е и гръцкото име на бога на слънцето.

Проектирана от американския отбранителен гигант Lockheed Martin, оръжейната система сега се интегрира във военноморски кораби и десантни плавателни съдове като защита срещу атаки с дронове и ракети.

Досега USS Preble е единственият кораб, оборудван със системата,

и в момента е разположен край бреговете на Иран.

Американският отбранителен изпълнител спечели договора за разработване на оръжието през януари 2018 г., като разработването се проведе сравнително наскоро, включително успешен тест през февруари 2026 г.

HELIOS може да поразява цели с ниска енергийна интензивност, за да „заслепи“, което в крайна сметка означава да обърка системата за насочване и да принуди плавателния съд или ракетата да се разбият, или с висока енергийна интензивност, за да „убие“ целта чрез прегряване.

Lockheed Martin също така твърди, че системата е лесно мащабируема, като настоящата архитектура вече е способна да достигне 120 киловата.

Компанията я описва като „повече от лазер, HELIOS е интегрирана оръжейна система“.

Както подсказва името, HELIOS може да се използва и за наблюдение и разузнаване благодарение на термовизионното си изображение, нощното виждане и ултрависоката разделителна способност, което ѝ позволява да идентифицира, проследява и оценява цели на разстояние до 8 километра.

HELIOS има и слабости: ефективността ѝ е ограничена от дъжд, дим, прах, облаци, мъгла и други атмосферни смущения, които разсейват лъча.

Оръжието също така изисква значително количество енергия за стрелба и има ограничен обхват.