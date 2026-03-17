Тръмп: Вярвам, че ще имам честта да завзема Куба

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обеща да завземе Куба, докато комунистическият остров потъна в мрак поради пълно прекъсване на електрозахранването, свързано с разрушителното петролно ембарго, наложено от Вашингтон.

След почти седем десетилетия на противопоставяне на Съединените щати комунистическите власти в Хавана са под огромен натиск от администрацията на Тръмп, решена да влезе в историята.

„Знаете ли, цял живот чувам за Съединените щати и Куба. Кога Съединените щати ще го направят? Вярвам, че ще имам честта да завзема Куба“, заяви Тръмп в Белия дом.

„Дали ще я освободя, дали ще я завзема – мисля, че мога да го направя. В момента те са много отслабена нация“, каза още той.

Това бе една от най- явните заплахи на Тръмп и дойде в момент, когато карибският остров с 9,6 милиона души се бореше с поредното голямо прекъсване на електрозахранването, предаде АФП.

Спирането на тока беше резултат от „пълно изключване на националната електропреносна мрежа“, заяви Union Nacional Electrica de Cuba (UNE), добавяйки, че са започнали работи за възстановяване на електрозахранването.

Остарялата система за производство на електроенергия в Куба е в руини, а ежедневните прекъсвания на тока до 20 часа са норма в някои части на острова.

Но откакто САЩ свалиха най-големия съюзник на Куба, Николас Мадуро от Венецуела, на 3 януари, икономиката на острова е още по-засегната, тъй като Тръмп поддържа фактическа петролна блокада.

От 9 януари на острова не се внася петрол, което засяга енергийния сектор, а също така принуждава авиокомпаниите да ограничат полетите до острова – удар за изключително важния туристически сектор.

В опит да облекчи икономическия натиск – и да отговори на изискванията на САЩ – високопоставен икономически служител в Куба обяви, че кубинските емигранти вече ще могат да инвестират и да притежават бизнес там.

„Куба е отворена към гъвкави търговски отношения с американски компании“ и „също така с кубинци, пребиваващи в САЩ, и техните потомци“, каза пред Ен Би Си Нюз Оскар Перес-Олива, министър на външната търговия и заместник-министър-председател. | БГНЕС