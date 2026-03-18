При избори днес: Радев и ГЕРБ с под 3% разлика, пет партии в парламента

Коалицията на доскорошния президент Румен Радев "Прогресивна България" би взела 21,1% на изборите, а ГЕРБ-СДС с 18,6%. Това сочи последното проучване на социологическата агенция "Маркет линкс", проведено между 7 и 15 март по метода пряко лично интервю и онлайн анкета.

56% от българите са казват, че ще гласуват,

заяви пред bTV Добромир Живков от "Маркет Линкс".

ПП-ДБ се нареждат на трето място с 12%, следвани от ДПС и "Възраждане" съответно с 7,2% и 4,9%. Под 4-процентовата бариера остават БСП с 3%, МЕЧ с 2,8% и "Величие" с 2,7%. Там са и АПС - 1,3%, Синя България - 1,2% и коалицията "Сияние" на Николай Попов с 1%.

Според проучването "Има такъв народ" също е под чертата с 0,2%.

Доверието към „Прогресивна България“ в момента е спаднало в сравнение с месец февруари, когато беше последното им проучване.

По думите на социолога Добромир Живков голямото разминаване в процентите с други агенции е в методологията на представяне на данните. Като и двата подхода са валидни. Той обясни, че промяната идва от големия брой искащи да гласуват, но не решили за кого.

„Трябва да отчетем поведението на Румен Радев като политически лидер. Не се видяха много от заявките му през последните години. Видя се, че той предпочита да дава изявления, вместо интервюта в студио. Сякаш атакува и стои опозиционно на кабинета. Започнаха и да излизат алтернативни политически субекти, които да „оберат“ протестния вот – например „Сияние“, добави Живков пред bTV.

По думите му никой не успял да спечели симпатиите на 1/5 от заявилите желание да гласуват и техните гласове не бива да се преразпределят, защото така изкуствено се вдига подкрепата.

Подкрепата в кабинета „Гюров“ е близо до това, с което е стартирал и кабинета „Желязков“. Доверието в Народното събрание остава ниско.

Националното проучване е финансирано и реализирано съвместно от bTV и „Маркет ЛИНКС“, проведено сред 1006 лица над 18 г. в страната в периода 07 - 15 март 2026 г. по методите на пряко-лично интервю и онлайн анкета.