Планът на Зафиров: Проблемът с водния режим в Плевен да бъде решен до Коледа

Нашите планове са до Коледа в Плевен да няма дневен режим на водата и сме обнадеждени от това, което се случва, каза пред медиите след заседанието на Областния кризисен щаб по проблемите с безводието вицепремиерът Атанас Зафиров.

В началото на заседанието присъства и премиерът Росен Желязков. Преди това той е направил обиколка, за да се увери лично в свършеното до момента. Желязков беше категоричен, че догодина режим на водата в Плевен няма да има.

На срещата в Плевен беше и Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов.

По време на заседанието от Българския ВиК холдинг направиха презентация на плана за преодоляване на водната криза. След това министрите Зафиров и Иванов и представители на различните заинтересовани институции отговориха на въпроси на граждани и организации.

Вицепремиерът Атанас Зафиров каза за медиите след заседанието, че срещата е имала експертен характер и той е много доволен от това, че е имало силно представяне на гражданското общество, защото, според него, един от основните проблеми е липсата на комуникация. Държавата прави всичко възможно да разреши проблема с водната криза. Днес са поставени конкретни срокове и отговорници, отбеляза той. Вицепремиерът гарантира, че сроковете ще бъдат изпълнени.

Той припомни, че в града вода вече има по два часа на ден повече от първоначалния режим и това е единствено в резултат на предприетите действия – оводняването на рововете, намирането на нови водоизточници и др.

Зафиров каза още, че вероятно могат да поискат и нечии оставки, защото има забележки по някои дейности, които са изостанали. Но прибързани действия няма да се предприемат. Това може да стане след като информацията бъде проверена и потвърдена на сто процента, обясни вицепремиерът.

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов добави, че срещи като днешната трябва да бъдат по-редовни. В Плевен се е получил добър диалог и подходът, който е представен е изключително важен. На-първо място трябва да има прозрачност и информираност по отношение на действията и бързина на тяхното изпълнение.

Министър Иванов се надява, че хората ще разберат какво е направено и какво се прави, за да се компенсира недостигът на вода. Той увери, че ремонтните действия продължават и изрази надежда, че в скоро време ще мине и промяната на Закона за държавния бюджет, за да може Община Плевен да си получи парите и да извърши дейностите по водопреносната мрежа.

В обобщение той каза, че с всички средства, които ще се изразходят, в Плевен ще се подмени близо 70 процента от водопреносната мрежа. Задачата е до Нова година дневния режим на водата в Плевен да приключи и в най-лошия случай, режимът да е само през нощта.

Иванов припомни, че количествата вода, които постъпват по водопровода „Черни Осъм“, са исторически ниски. Към днешна дата те са 70 литра в секунда. На вход постъпват общо 240 литра в секунда, при исторически регистриран минимум 300 литра, което поставя под въпрос водоснабдяването на целия регион. Трябва да се мисли за устойчив източник за водоснабдяване. Правителството работи в тази насока, но обществото трябва да се произнесе дали иска язовир „Черни Осъм“ или не. Пуснати са предпроектни проучвания и за довеждащия водопровод и за язовира.

Всички добри намерения не могат да бъдат вменени само на една институция или само на една власт. Изискват се координирани действия между изпълнителна, местна, законодателна власт и гражданското общество, за да бъдат намерени точните решения, каза министър Иван Иванов. „Държавата си е на мястото и за седмици направихме това, което не беше направено за години“, посочи той, цитиран от БТА.