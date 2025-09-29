IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Желязков отиде по спешност в Плевен, призова за намаляване на водозагубите

Министър-председателят инспектира сондажите за кладенци в района на Плевен

29.09.2025 | 14:28 ч. 29
БГНЕС

БГНЕС

Премиерът Росен Желязков е на терен в Плевен заради продължаващата водна криза. От там министър-председателят призова водозагубите да бъдат намалени.

Също така Желязков провери сондажите за кладенци в района на Плевен и възможностите от язовирите там да се насочи вода към града и селата, които са на воден режим.

Премиерът беше запознат с актуалната обстановка.

Желязков отбеляза, че дори когато се доставя вода и оросява, водозагубите са същите. “В "Дружба" загубите по водопроводната система достигат 80%”, посочи премиерът.

През следващите дни в Плевен се очакват между 40 и 60 литра валежи. Областният управител на Плевен Мартин Мачев заяви, че се надява градът да получи допълнително количество вода.

 

