IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 13

Двама българи и палестинка са успешно евакуирани от Ивицата Газа

Жената е член на семейството на единия от евакуираните

30.09.2025 | 08:23 ч. 3
Снимка: МВнР

Снимка: МВнР

Трима души – двама млади български граждани и възрастна палестинска гражданка, член на семейството на единия, са успешно евакуирани от Ивицата Газа, съобщиха от Министерството на външните работи (МВнР).

Извеждането протече в тясно сътрудничество с наши партньори и беше координирано от четири български дипломатически мисии. Операцията продължи над 24 часа, като започна в ранните часове на 29 септември. Евакуираните преминаха през Йордания с помощта на посолството ни в Аман, а след това продължават през Истанбул с подкрепа от Генералното консулство на България, информират от МВнР.

Действията са резултат от предварителна комуникация между близките на евакуираните и българските мисии в Тел Авив и Рамала, както и на координация на тези мисии със съответните държави.

Всички участници в операцията изразяват благодарност за оказаната помощ, допълват от външното ни министерство.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

евакуация Ивицата Газа МВнР
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem