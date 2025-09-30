Столицата няма достатъчно паркоместа: Трудно се паркира почти навсякъде

Преди дни кметът на София Васил Терзиев и управляващите в СО предложиха двойно увеличение на “Синя” и “Зелена” зона. Предлаганата реформа вече е достъпна за обществено обсъждане. До предложението се стигна след анкета сред столичани, в която са участвали около 22 хиляди души.

Кои квартали ще засегне разширяването на зоните

В предаването “България днес” общинският съветник от ПП-ДБ Симеон Ставрев каза, че хората ясно са показали, че искат разширение на зоната за паркиране до бул. "Тодор Каблешков", "Лагера", "Манастирски ливади". “Над 50% от анкетираните в тези райони казват, че много трудно се паркира, включително в "Банишора", "Слатина", "Гео Милев", "Редута". Нашето предложение е да се въведе “Зелена" зона там", добави общинският съветник.

В момента хората в централната градска част обикалят по 10 минути, за да паркират, а извън центъра - над 5 минути. Идеята е да бъде разширен обхватът на зоните за паркиране и да работи до 20:30 и в неделя. Според предложението “Синя" зона трябва да поскъпне от 2 на 4 лв., а “Зелена" - от 1 на 2 лв. Винетният стикер ще стане 80 ст. на ден на годишна база.

Общинският съветник от БСП Еньо Савов заяви, че проучването не отразява мнението на столичани, защото е сред 22 хиляди души при регистрирани над 800 хиляди автомобила. "Много от въпросите бяха зададени така, че да не ти продължат напред, ако не кажеш, че искаш разширение на зоната", каза Савов пред Bulgaria ON AIR.

София изнемогва откъм паркоместа

"Ние искаме парите, които ще бъдат целево усвоени, да са обвързани с ясни проекти. Увеличаването на зоната и обхвата ще доведе до паркинги, които ще увеличат местата с еди-колко си... Ще направим по-скъпи коли да влизат в центъра, не повече паркоместа", аргументира се общинският съветник от БСП.

Общата цел, около която се обединиха и двамата, е, че парите от паркиране трябва да отиват за паркиране. "42 млн. в момента са постъпленията, 104 ще станат, същите пари остават в ЦГМ, те ще са достатъчни за увеличенията в градския транспорт. Останалите пари ще са за проектите в доклада", поясни общинският съветник от ПП-ДБ Симеон Ставрев.

