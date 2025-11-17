С още левче поскъпна потребителската кошница

101 лева струва потребителската кошница на едро. За последната седмица поскъпването е с 1 лев.

Това стана ясно от редовния брифинг на председателя на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ) Владимир Иванов.

Пазарът е нормален и поскъпването се дължи на сезонни фактори и зимна логистика, обясни Иванов. По думите му страната ни е добре обезопасена и докато цената на петрола на световния пазар е под 70 долара не се очакват проблеми.

През последната седмица са поскъпнали цените на тиквичките, на брашното и на ориза, съобщи още председателят на ДКСБТ.

Доматите, сиренето и маслото са сред продуктите, при които се отчита минимален спад в цената.

В същото време, НСИ съобщи, че тримесечният общ доход средно на лице от домакинство през третото тримесечие на 2025 г. е 3 680 лв. и нараства с 9.8% спрямо същия период на 2024 година.

През октомври 2025 г. месечната инфлация е 0.9%, а годишната инфлация за октомври 2025 г. спрямо октомври 2024 г. е 5.3%. Инфлацията от началото на годината е 4.3%.