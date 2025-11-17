Виктор Орбан: Украйна няма шанс да спечели войната срещу Русия

Украйна "няма шанс“ да спечели продължаващата руска инвазия, а продължаващата финансова подкрепа на ЕС за страната е "просто лудост“, заяви унгарският премиер Виктор Орбан. Коментарите на Орбан идват, когато надеждите за скорошно прекратяване на огъня избледняват и Европа се бори да укрепи финансите на Киев преди бюджетния срив догодина.

В интервю с Матиас Дьопфнер, главен изпълнителен директор на германската медийна група Axel Springer, Орбан заяви, че финансовата подкрепа за Украйна "убива“ ЕС икономически, финансово“ и е "просто лудост“.

Унгария преди това блокира удължаването на санкциите на ЕС срещу Русия и финансовата подкрепа за Украйна и лобира за освобождаване от петролните санкции на САЩ срещу Москва.

"Вече изгорихме 185 милиарда евро и нашето намерение е да изгорим още повече. Така финансираме страна, която няма шанс да спечели войната“, каза Орбан в последния епизод на подкаста на Дьопфнер, MD MEETS.

Преговори за мир

Орбан обвини лидерите на ЕС, че умишлено удължават конфликта в Украйна с надеждата да получат по-добра позиция за преговори за мирно споразумение.

"Те биха искали да продължат войната. Те мислят, че трябва да продължим войната, за да подкрепим повече Украйна“ - позиция, която премиерът определи като "напълно грешна“, пише Politico.

"Ситуацията и времето са по-добри за руснаците, отколкото за нас. Не продължавайте, спрете го възможно най-скоро“, призова Орбан.

Що се отнася до мирните преговори, Орбан каза, че очаква "споразумение между руснаците и американците по войната и по други въпроси, търговия, световна търговия, енергетика и други въпроси“.

Той също така каза, че европейците трябва "да отворят независим комуникационен канал с Русия“.

"Нека американците преговарят с руснаците, а след това европейците също трябва да преговарят с руснаците и след това да видим дали можем да обединим позицията на американците и европейците“, даде мнение Орбан.

Миналия месец САЩ предприеха действия за санкциониране на руските енергийни гиганти "Лукойл" и "Роснефт" и отмениха планирана среща на върха между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин в Будапеща.

Унгария твърди, че е получила безсрочно освобождаване от санкциите на САЩ върху петрол и газ, внесени от Русия, след като Орбан се срещна с Тръмп в Белия дом по-рано този месец. Но администрацията на САЩ твърди, че освобождаването е само за една година.

В интервюто Орбан заяви, че договореното освобождаване ще важи, докато той е на поста си. Очакват се национални избори през април следващата година.

Гаранции за сигурност

Европа трябва да възприеме подход към Украйна, "основан на европейския интерес“, каза Орбан, добавяйки, че „не се интересува“ от това дали Москва печели или губи.

Орбан каза, че се "интересува от бъдещето на европейския народ, сред които и бъдещето на унгарците“, и от "нова система за сигурност“.

Следвоенното споразумение за сигурност за Украйна трябва да включва "мирно споразумение, което стабилизира границите, независимо дали са международно признати или не“, и "определено един вид демилитаризирана зона“, каза Орбан.

Освен ако не се случи чудо, Русия ще продължи да окупира източната украинска територия Донецк след войната. Това е реалността, независимо дали ви харесва или не“, подчерта унгарският премиер.

Но той опроверга страховете от това, че Русия ще атакува друга европейска или страна от НАТО.

"Мисля, че е нелепо да се казва, че руснаците ще атакуват Европейския съюз или НАТО, просто защото не са достатъчно силни. Ние сме много по-силни“, каза Орбан.