Два рейса от градския в Пловдив се удариха челно

Инцидент между два автобуса от градския транспорт на Пловдив - те са се ударили челно. Причината за инцидента е, че единият от водачите е изгубил контрол.

Инцидентът е станал около 7:50 часа тази сутрин в район "Тракия", съобщиха от Областната дирекция на МВР в Пловдив, цитирани от БТА.

При удара са пострадали виновният водач, който е на 54 години, а също и пътничка от втория автобус. Те са откарани за преглед в болница.

При инцидента е бил ударен и паркиран автомобил. Няма данни за употреба на алкохол.