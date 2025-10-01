Два рейса от градския в Пловдив се удариха челно

Инцидент между два автобуса от градския транспорт на Пловдив - те са се ударили челно. Причината за инцидента е, че единият от водачите е изгубил контрол.
Инцидентът е станал около 7:50 часа тази сутрин в район "Тракия", съобщиха от Областната дирекция на МВР в Пловдив, цитирани от БТА.
При удара са пострадали виновният водач, който е на 54 години, а също и пътничка от втория автобус. Те са откарани за преглед в болница.
При инцидента е бил ударен и паркиран автомобил. Няма данни за употреба на алкохол.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.