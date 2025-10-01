IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Два рейса от градския в Пловдив се удариха челно

Шофьор и пътник са пострадалите от инцидента

01.10.2025 | 12:20 ч. 9
БГНЕС

Инцидент между два автобуса от градския транспорт на Пловдив - те са се ударили челно. Причината за инцидента е, че единият от водачите е изгубил контрол.

Инцидентът е станал около 7:50 часа тази сутрин в район "Тракия", съобщиха от Областната дирекция на МВР в Пловдив, цитирани от БТА.

При удара са пострадали виновният водач, който е на 54 години, а също и пътничка от втория автобус. Те са откарани за преглед в болница.

При инцидента е бил ударен и паркиран автомобил. Няма данни за употреба на алкохол.

Тагове:

градски транспорт Пловдив автобус шофьор челен удар
