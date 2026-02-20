При спецакция: Трима в ареста за трафик на хора и сексуална експлоатация

Трима мъже са задържани при специализирана полицейска операция на ГДБОП за противодействие на трафика на хора с цел сексуална експлоатация. В хода й са иззети и наркотични вещества и оръжие. Спецоперацията е проведена на 18 февруари на територията на София, под надзора на Софийската районна прокуратура, съобщиха днес от МВР.

По образуваното досъдебно производство са събрани доказателства за това, че през 2025 г. са участвали в склоняване към проституция, осигуряване на транспорт и охрана, публикуване на обяви за извършване на сексуални услуги, като на момичетата са създавани профили в платформи за платено съдържание за възрастни без тяхно съгласие. В началото заработената сума се е поделяла поравно, а в последствие - отчитана изцяло на организаторите на сводническата дейност. При настояване от страна на жертвите за прекратяване на платените сексуалните услуги, са отправяни заплахи за живота и здравето им.

При действията по разследването на пет адреса са открити: 550 гр. амфетамин, 100 гр. метамфетамин, 2 кг марихуана, както и везна, мобилни телефони, палки и мачете, пушка и патрони.

С постановление на наблюдаващия прокурор задържането на тримата е удължено на 72 часа. Повдигнати са им обвинения по чл. 159А, ал. 1 от НК - набиране и транспортиране на лица с цел да бъдат използвани за принудителни развратни действия.