Гюров: ЦИК може да разчита на пълно съдействие за изборния процес

Трябва да има истинско представителство на гражданите в НС и повишаване на доверието в институциите. От страна на служебното правителство може да разчитате на пълно съдействие и ние сме решени да проведем добър и честен процес на тези предварителни избори. Това заяви служебният премиер Андрей Гюров на среща с ЦИК.

Тема на разговора е подготовката на предстоящите предсрочни парламентарни избори, насрочени за 19 април 2026 г.

Не мисля, че в момента има по-важна задача за мен и за служебното правителство от това да проведем едни честни избори, каза Гюров.

Премиерът припомни за срещата си тази сутрин с представители на студентите, участвали в протестите през декември. Те откроиха един основен приоритет – връщането на доверието в институциите. За да има доверие в институциите, най-важно е как те ще бъдат излъчени, тоест какъв процес на демократични избори ще проведем, каза още Гюров.

Може да разчитате на пълното съдействие, каза Андрей Гюров на представителите на ЦИК.

От името на ЦИК искам да заявя, че ще разчитаме на медиите за взаимодействие за разяснения и указания да достигат до всички участници в изборния процес, за да може да са информирани гражданите и да са запознати с изборния процес и начина на протичане, каза председателят на ЦИК Камелия Нейкова от своя страна.

Трябва да работим в пълен синхрон, така че да можем да произведем свободни и демократични избори, с което да гарантираме на българските избиратели, че ще могат спокойно да упражнят своя глас, каза Нейкова.

Началото на срещата беше открита за медиите, след което разговорът продължи при затворени врата. В срещата участват също Георги Шарков - служебен министър на електронното управление и Румяна Бъчварова - началник на кабинета на премиера.