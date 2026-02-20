IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 75

Повдигнаха обвинение на шофьора на камион, прегазил и убил човек в София

Непосредствено след деянието е избягал от местопроизшествието

20.02.2026 | 15:40 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Софийска градска прокуратура (СГП) привлече като обвиняем В. И. за това, че на 9 февруари, около 09.30 часа на бул. „Шипченски проход“ в София, при управление на товарен автомобил нарушил правилата за движение по пътищата, като в пътна лента покрай трамвайна спирка не намалил скоростта, за да може да спре при необходимост, не пропуснал намиращия се пред автомобила пешеходец и го прегазил с левите гуми на автомобила, след което  избягал от местопроизшествието.

С постановление на наблюдаващия прокурор В. И. е задържан за срок до 72 часа.

Свързани статии

Досъдебното производство е образувано на 10.02.2026 г. и се води от отдел „Разследване“ сектор „Разследване на транспортни престъпления“ – СДВР под ръководството и надзора на Софийска градска прокуратура. 

Обвиняемият е осъждан. Непосредствено след деянието е избягал от местопроизшествието и се е укривал в продължение на 10 дни.

Предстои прокуратурата да внесе в Софийски градски съд искане за вземане на мярка за неотклонение задържане под стража спрямо обвиняемия.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

повдигнаха обвинение шофьора камион Шипченски проход
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem