IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 75

Изчезналият риболовен кораб е открит на дъното на морето край Маслен нос

Все още няма информация дали са открити следи от членовете на екипажа

20.02.2026 | 15:24 ч. Обновена: 20.02.2026 | 15:26 ч. 18
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Риболовният кораб, който изчезна от радарите в сряда сутринта с трима души на борда, е открит, съобщава Нова тв. 

Плавателният съд е открит на морското дъно в района, където вчера водолази и рибари доброволци направиха оглед и откриха значително количество дизелово гориво на повърхността на морето. Дълбочината в района на изчезването е около 38 метра. 

На кораба са били 58-годишният капитан Христо Спасов, 25-годишният му син и още един работник. 

Свързани статии

Тази сутрин експерти от Дирекция „Морска администрация“ - Бургас са извършили обследване на морското дъно в района на Маслен нос, където имаше предположения, че може да е потънал рибарския кораб. Водолази и подводни дронове правят оглед на потъналото плавателно средство.

Все още няма информация дали са открити следи от членовете на екипажа, както и какво е състоянието на кораба.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

кораб маслен нос созопол приморско
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem