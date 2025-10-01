Високи технологии, евро, AI: Какво е бъдещето на пазара на труда?

Темата за връзката между образованието, високите технологии, изкуствения интелект и пазара на труда се превръща в една от най-важните в обществения дебат.

Университетите и бизнесът – партньори по необходимост

"Връзката се задълбочава с всеки изминал ден. В последните, бих казала, 10 години университетите полагат усилия за задълбочаване на тази връзка и тя вече наистина е много тясна в някои университети. Много често университетите създават специалности по поръчка на компании", каза ректорът на Висшето училище по телекомуникации и пощи проф. Миглена Темелкова в студиото на "България сутрин".

Проблемът, според нея, обаче е липсата на активна роля от страна на държавата.

Докато компаниите съдействат на добра воля, държавната регулация и стимули за подобни партньорства почти липсват.

Освен това тромавата процедура за акредитация на нови специалности, която отнема над две години, прави невъзможно университетите да реагират навреме на динамичните нужди на пазара, стана ясно от думите на проф. Темелкова.

От своя страна Николай Николов от Българската конфедерация по заетостта потвърди пред Bulgaria ON AIR, че сътрудничеството между бизнеса и университетите се засилва, включително чрез участие на компании в учебния процес и стажантски програми.

Според него резултатите не са достатъчни.

"Бизнесът вече финансира програми, включва се в съдържанието и дори като преподаватели. Но това не трябва да ни успокоява – в международните класации нямаме университет в Топ 1000. А нуждите на пазара на труда са много динамични", каза Николов.

По думите му, докато един студент завърши, вече се търсят други специалисти

Според Николов, ако се намали броят на студентските места поне с една трета, това би повишило качеството и би доближило подготовката до реалните нужди на бизнеса.

Проф. Темелкова отбеляза, че още преди масовото навлизане на изкуствения интелект, нейният университет е предприел стъпки за създаване на специалност в тази сфера.

Днес вече се обучават първите студенти по дигитално предприемачество и изкуствен интелект – инженери, които ще създават и поддържат технологии, а не просто ще бъдат техни потребители.

Николов обаче е по-скептичен относно готовността на бизнеса за пълноценно използване на AI.

"Голяма част от бизнеса още не е видяла ползите от автоматизацията и AI. Говорим за модели за специфично използване, а не просто за текстови чатботове. Но не можем да обучим специалисти, които имат фундаментални пропуски – липса на математически знания, функционална неграмотност, дори проблеми с родния език. Това е огромна пречка", коментира той.

Как Еврозоната ще промени пазара на труда у нас, ще донесе ли еврото по-високи заплати и нови инвестиции, ще стане ли България по-привлекателна за големите работодатели от ЕС? Какви са нуждите на поколенията "Z" и "Алфа", ролята на дуалното образование, HR мениджмънта и изкуствения интелект в новите работни модели? Отговорите – в специалното издание на Bulgaria ON AIR "Пазарът на труда и еврото" на 6 октомври от 19:15 ч. в ефира и онлайн. За повече информация следете Investor Media PRO.