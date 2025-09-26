Технологичен предприемач: Добрите специалисти няма да бъдат изместени от AI

Изкуственият интелект както помага, така и допринася за разширяването на дезинформацията. Затова трябва регулация.

Технологичният предприемач Методи Дреновски е на мнение, че ИИ спестява време и влияе при създаването на съдържание. "Тази роля ще се засили. Работи на статистически принципи, няма представа дали това нещо има смисъл. Може да генерира неверни неща, които звучат като научна фантастика", добави Дреновски в ефира на "България сутрин".

Силата на изкуствения интелект е боравенето с огромна база данни, от която може да прави обобщения. След това е ролята на критичното мислене на човека.

"Ролята на човека се засилва, добрите специалисти няма да бъдат изместени, те решават бизнес проблеми. AI ще увеличи значително производителността им", убеден е Дреновски.

Пред Bulgaria ON AIR той изтъкна, че резултатите с работата с изкуствения интелект се подобряват средно с над 30%.

Дреновски посочи и нова тенденция - има работодатели, които забраняват използването на изкуствения интелект и служителите започват да използват AI тайно през различни устройства.

По отношение на работните места Дреновски е убеден, че изкуственият интелект ще помогне за създаването на нови такива.

Гледайте видеото с целия разговор.