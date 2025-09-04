Експерт: Работодателите да провеждат обучения за работа с AI

Традиционният конфликт между поколенията отслабва под въздействието на изкуствения интелект. Поколението Z помага на по-възрастните служители да работят с AI.
"Поколение Z и Y до 2030 година ще съставляват 74% от пазара на труда. Към настоящия момент Z има специфики, много са свързани с новите технологии. Има реално прилагане на всичко, което имаме като възможности на новите поколения и на работното място", коментира HR експертът Анна Панчева в студиото на "България сутрин".
Тенденциите са работната среда да се променя за месеци под влиянието на изкуствения интелект.
"Спестява време, дава по-голямо пространство за нови идеи. Тук идва поколение Z, което свободно използва AI. За предходните поколения има граници в това да използват новите технологии, поколение Z има други ограничения, връзката между тях е позитивната новина", каза още Анна Панчева.
В ефира на Bulgaria ON AIR тя изтъкна, че е дошло време, в което поколенията да се учат от различията.
"Продуктивността може да бъде повишена, идва надграждането на конкретните умения - важно е как задаваме въпрос, как използваме различни приложения, свързани с AI, за да постигнем конкретния резултат. Много път има още, за да се получи в истинския му вариант, изкуственият интелект е драматично по-ефективен от нас хората", категоричен е HR експертът.
Панчева препоръча на работодателите да провеждат обучения за служителите си за ефективна работа с AI, да търсят различни приложения на проекти.
