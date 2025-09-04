IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 78

Експерт: Работодателите да провеждат обучения за работа с AI

Поколенията Z и Y до 2030 г. ще съставляват 74% от пазара на труда, каза Анна Панчева

04.09.2025 | 16:23 ч. Обновена: 04.09.2025 | 17:06 ч. 2

Традиционният конфликт между поколенията отслабва под въздействието на изкуствения интелект. Поколението Z помага на по-възрастните служители да работят с AI.

"Поколение Z и Y до 2030 година ще съставляват 74% от пазара на труда. Към настоящия момент Z има специфики, много са свързани с новите технологии. Има реално прилагане на всичко, което имаме като възможности на новите поколения и на работното място", коментира HR експертът Анна Панчева в студиото на "България сутрин".

Тенденциите са работната среда да се променя за месеци под влиянието на изкуствения интелект. 

"Спестява време, дава по-голямо пространство за нови идеи. Тук идва поколение Z, което свободно използва AI. За предходните поколения има граници в това да използват новите технологии, поколение Z има други ограничения, връзката между тях е позитивната новина", каза още Анна Панчева.

В ефира на Bulgaria ON AIR тя изтъкна, че е дошло време, в което поколенията да се учат от различията. 

"Продуктивността може да бъде повишена, идва надграждането на конкретните умения - важно е как задаваме въпрос, как използваме различни приложения, свързани с AI, за да постигнем конкретния резултат. Много път има още, за да се получи в истинския му вариант, изкуственият интелект е драматично по-ефективен от нас хората", категоричен е HR експертът.

Панчева препоръча на работодателите да провеждат обучения за служителите си за ефективна работа с AI, да търсят различни приложения на проекти.

Гледайте целия разговор във видеото.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Bulgaria ON AIR изкуствен интелект поколения работа
Новини
Виж всички новини
Бизнес
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem