Сделка “на зелено”: Ставаме все по-предпазливи и си правят сметка при тегленето на кредити

Случаи на измами с покупка на жилище “на зелено” разследва прокуратурата в София. Десетки хора са дали пари за бъдещи апартаменти, но впоследствие договорите им били прекратени.

В предаването “България сутрин” председателят на Националното сдружение на недвижими имоти Александър Бочев даде съвети как да се справим с имотните капани.

"Моят съвет е не да научим тези всички потребители на тези услуги какво да гледат в договорите, да познават законодателството и да се предпазят, а просто да имат нужния специалист. Било то брокер на недвижими имоти, когато става въпрос за покупка или за продажба”, заяви Бочев.

По думите му брокерите са хората, които всеки ден оперират на пазара. “Често се опитваме да спестим тези 3%, а не гледаме останалите 97% от сделката какво ще ни донесат и дали това няма да е много по-голяма загуба", каза председателят на Националното сдружение на недвижими имоти.

Колко рискови са покупките "на зелено"

Бочев добави, че по отношение на покупка “на зелено” риск винаги има, но той може да бъде минимизиран чрез внимателна проверка на договора и инвеститора. Според експерта не бива да се поддаваме на изкушението от по-ниска цена или обещания за кратки срокове, а да се проучват внимателно строителните компании.

По думите му новото строителство е силно търсено в големите градове и често, за да се намери качествен имот с добро изложение и разпределение, е необходимо да се купува именно "на зелено".

"Важното в договора е да няма клаузи, които дават предимство на едната или другата страна – в случая на изпълнителя. Един договор за покупка на недвижим имот трябва да бъде реципрочен и за двете страни. Ако за едната страна има предвидени санкции и неустойки, те трябва да бъдат предвидени и за другата страна. Няма как да бъде равнопоставено, ако едната страна може да излезе абсолютно безнаказано от договора. Ако един инвеститор е заложил подобни клаузи и не иска да ги промени, това трябва да ни светне червената лампа", поясни Бочев пред Bulgaria ON AIR.

По-нисък дял необслужвани кредити

Според него българите вече са по-предпазливи и си правят по-добра сметка при тегленето на ипотечни кредити. Това се вижда и от ниския дял на необслужвани заеми.

"При положение, че се обвързваме с кредит от банка за 25 години или даваме всичките си спестявания, които сме събирали цял живот, естествено е да положим малко усилие за проучване на човека, на когото даваме тези пари и на който възлагаме в следващите 2-3 години да ни построи жилище", каза още експертът.

"Хората често се подвеждат от това, че цената е по-атрактивна или че им обещават срокове, които реално не могат да се спазят. Не на всяка цена трябва да подписваме всеки предварителен договор", отбеляза Бочев.