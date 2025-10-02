IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 69

Практиката е показала, че българската държава няма реакция за задържани българи

Костадин Костадинов: Ние сме изключително притеснени

02.10.2025 | 14:30 ч. 13
БГНЕС

БГНЕС

Лидерът на “Възраждане” Костадин Костадинов коментира темата със задържания български гражданин в израелските териториални води.

“Стана ясно, че има задържан българин в израелски териториални води и към този момент той твърди, че е отвлечен. Отвлечен е очевидно от израелските военни, може би от израелските специални служби. Не е само той. Той е част от една международна хуманитарна акция, която израелските власти разглеждат като посегателство върху тяхната национална сигурност”, заяви Костадинов пред журналисти.

"Откакто върви геноцидната акция на Израел срещу Газа, Израел разбира националната си сигурност като оправдание за избиването на палестински цивилни лица, основно жени и деца", каза Костадинов.

Свързани статии

“Ние сме изключително притеснени, защото практиката е показала, че българската държава по отношение на задържани българи няма”, каза още лидерът на “Възраждане”.

Стана ясно, че има задържан българин в израелски териториални води и към този момент той твърди, че е отвлечен. Отвлечен е очевидно от израелските военни, може би от израелските специални служби. Не е само той. Той е част от една международна хуманитарна акция, която израелските власти разглеждат като посегателство върху тяхната национална сигурност. 

Това заяви пред журналисти в парламента лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов, предаде репортер на БГНЕС. 

"Откакто върви геноцидната акция на Израел срещу Газа, Израел разбира националната си сигурност като оправдание за избиването на палестински цивилни лица, основно жени и деца", каза Костадинов и продължи: Ние сме изключително притеснени, защото практиката е показала, че българската държава по отношение на задържани българи няма. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Костадин Костадинов Възраждане задържам българин МВнР Израел
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem