Практиката е показала, че българската държава няма реакция за задържани българи

Лидерът на “Възраждане” Костадин Костадинов коментира темата със задържания български гражданин в израелските териториални води.

“Стана ясно, че има задържан българин в израелски териториални води и към този момент той твърди, че е отвлечен. Отвлечен е очевидно от израелските военни, може би от израелските специални служби. Не е само той. Той е част от една международна хуманитарна акция, която израелските власти разглеждат като посегателство върху тяхната национална сигурност”, заяви Костадинов пред журналисти.

"Откакто върви геноцидната акция на Израел срещу Газа, Израел разбира националната си сигурност като оправдание за избиването на палестински цивилни лица, основно жени и деца", каза Костадинов.

“Ние сме изключително притеснени, защото практиката е показала, че българската държава по отношение на задържани българи няма”, каза още лидерът на “Възраждане”.

