1700 лв. ще е картата за лифт съоръженията в ски зона Банско

Банско пусна в продажба сезонните карти за лифт съоръженията в ски зона в курортния град.

Сезонните и целогодишните карти за сезон 2025/2026 за Ски зона Банско могат да бъдат закупени на промоционални цени от днес до последния ден на месец ноември (вкл.) от магазините MAXSPORT в София и Банско, както и от касите на "Юлен" АД, които се намират на начална станция на кабината в Банско.

Цените са същите като миналогодишните и са валидни само до 30.11.2025 (вкл.)

Картата за сезона се запазва на 1700 лв., а за децата до 12 години - 900 лв.

Продължителност на сезон 2025-2026 от 01.12.2025 до 12.04.2026 (вкл.)

Студентска лифт карта може да се закупи срещу представяне на валидна и заверена студентска книжка.

Ученическа лифт карта може да се закупи от ученици на възраст от 12 до 18,99 год. срещу представяне на документ, удостоверяващ възрастта на лицето.

Лифт картата за деца до 6,99 год. и лифт картата/билетът за деца от 7 до 11,99 год. може да се закупи и ползва само, когато детето е с придружител и срещу представяне на документ, удостоверяващ възрастта на детето.

Един възрастен може да придружава до 2 деца на възраст до 6,99 год. Периодът на валидност на картата за деца до 6,99 год. трябва да съответства на периода на валидност на картата на придружителя, като картата на придружителя не трябва да е с по-къс период от този на детската карта.

Лифт картата за пенсионери, които са на възраст до 74,99 год. може да се закупи срещу представяне на разпореждане за отпускане на пенсия (решение за пенсия), а пенсионери на възраст от 75 год. могат да закупят съответната категория лифт карта за пенсионери, срещу представяне на документ, удостоверяващ възрастта на лицето.

Сезонната лифт карта и целогодишната лифт карта не подлежат на друго намаление

Целогодишната лифт карта се предоставя само на лица, които са членове на Bansko Loyalty Club.

Сезонната лифт карта важи в указаното работно време на Ски център Банско за периода на зимния сезон.

Целогодишната лифт карта важи в указаното работно време на Ски център Банско в периода на зимния и летния сезон, когато лифтовете работят.

Сезонната лифт карта и целогодишната лифт карта осигуряват ползването на коридор за бърз достъп за кабинковия лифт по време на зимния сезон.

Депозит за чип карта - 5 лв./2,56 евро

В цената на картите е включена планинска застраховка.