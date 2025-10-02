Техниката вече работи: Три машини чистят Петрохан

Три машини вече чистят снега от пътя на прохода Петрохан. Преминаването става при зимни условия.

Снегопочистваща техника вече работи на пътя на прохода Петрохан. Три машини са се включили в почистването на снега, съобщи областният управител на Монтана Калин Хайтов, който обясни, че тъй като в страната не е въведено зимно поддържане, фирмата не е имал готовност да реагира по-рано и да излезе на терен.

С наближаване на тъмната част от денонощието температурите ще се понижат още, което е възможно да доведе до заледявания.

Преминаването през Петрохан става при зимни условия. Заради мокрия и тежък сняг не е изключено да се получи обледеняване по дърветата, което да доведе до счупване на клони и дори цели дървета, които да паднат на пътя.