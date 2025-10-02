IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Техниката вече работи: Три машини чистят Петрохан

Преминаването става при зимни условия

02.10.2025 | 17:15 ч. 0
БГНЕС

БГНЕС

Три машини вече чистят снега от пътя на прохода Петрохан. Преминаването става при зимни условия.

Снегопочистваща техника вече работи на пътя на прохода Петрохан. Три машини са се включили в почистването на снега, съобщи областният управител на Монтана Калин Хайтов, който обясни, че тъй като в страната не е въведено зимно поддържане, фирмата не е имал готовност да реагира по-рано и да излезе на терен.

С наближаване на тъмната част от денонощието температурите ще се понижат още, което е възможно да доведе до заледявания.

Преминаването през Петрохан става при зимни условия. Заради мокрия и тежък сняг не е изключено да се получи обледеняване по дърветата, което да доведе до счупване на клони и дори цели дървета, които да паднат на пътя.

петрохан снегопочистваща машина сняг зимни условия
