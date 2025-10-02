IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Караджов подкрепя създаването на единен контролен орган на пътя

Радвам се, че Роби Уилямс дойде, за да узрее коалицията за идеята

02.10.2025 | 19:40 ч. 1
БГНЕС

Транспортният министър Гроздан Караджов се обяви за единен орган, който да контролира спазването на правилата за движение по пътищата. Изказването на Караджов идва на фона на призивите от страна на Борисов и Пеевски ДАИ да бъде закрит.

Министърът добави, че закриването на "Автомобилна администрация" не е толкова лесно, тъй като агенцията има функции по европейски директиви, които не могат да бъдат закрити и трябва да останат под шапката на транспортното министерство. 

"На 28 януари тази година, защото бях първият, който предложи на кръгла маса в НС създаването на единен контролен орган на пътя именно посочвайки, че това трябва да е вътрешния министър, защото такава е традицията на контрола у нас. Радвам се, че дойде Роби Уилямс в България, за да узрее коалицията за тази идея, защото тогава през януари, когато я предложих, нямаше толкова голямо съгласие. Сега виждам, че всички са съгласни и предполагам, че ще отнеме не повече от месец-два", каза Караджов. 

