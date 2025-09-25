IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Радев: Важно е да изградим стена срещу покварата във властта

Неин символ е Делян Пеевски, каза президентът

25.09.2025 | 13:20 ч. 36
Снимка: архив, БГНЕС

Важно е да изградим стена срещу покварата във властта, символ на която е Делян Пеевски, заяви президентът Румен Радев в Стара Загора, където се провежда състезание с оператори на безпилотни летателни системи.

"Неговите действия са срам за всяко демократично общество", посочи още държавният глава. 

Не по-малко срамно е да си негов обслужващ персонал в Народното събрание, да склониш да бъдеш негова бухалка в държавния апарат, добави той. В тази роля, за съжаление, се сведоха ръководствата на някои от политическите сили, каза президентът, цитиран от БТА.

По негови думи един ден, когато амбициите на Делян Пеевски да погълне цялата държава се сринат заради собствената му наглост, много хора ще се срамуват.

По отношение на безпилотните летателни системи президентът посочи, че те придобиват все по-важно място в изграждането на съвременните отбранителни способности и е необходима неотложна нормативна промяна, която да стимулира Министерството на отбраната да взаимодейства с българската отбранителна индустрия в процесите на развой и придобиване на такива системи.

 

