Паднали дървета от обилния дъжд в Пловдив и Варна, наводнени улици в Бургас

Във Варна и региона вали дъжд, придружен със силен вятър. Осем са падналите дървета в различни части на града, няма пострадали хора, съобщи дежурният в Общината.

Метално заграждение от строеж е паднало върху три коли на улица "Димитър Пешев" в квартал "Владиславово", то е отстранено, както и всички дървета, от екипи на пожарната.

Стълб за улично осветление на улица "Зограф" 16 в район "Одесос" е дал "на късо" и е имало искри от него, но е обезопасен.

Във Варненска област обстановката е спокойна, няма поражения от лошото време, съобщи дежурният там.

Наводнени улици в Бургас затрудняват движението заради силния дъжд, който вали часове наред.

Затруднено е преминаването в района на кръговото на Трапезица и в района на автобусните спирки до Автогара Юг.

Сериозна тапа се е образувала от комплекс Меден рудник и е трудно излизането на пътуващите към центъра. В задръстването има и автобуси на градския транспорт.

Наводнена е и ул. "Одрин".

В Пловдив обстановката към този час е спокойна. Продължава да вали, като такава остава и прогнозата за следващите часове.

През нощта са постъпили няколко сигнала за паднали дървета, съобщиха от общината.

Няма нови сигнали за наводнени улици от продължаващия силен дъжд. Снощи след сигналите за наводнения в район Южен, кръстовището между булевард "Александър Стамболийски" и улица "Индустриална", са изпратени екипи на пожарната и ВиК. Проблемът не е решен обаче и в момента улицата е затворена, съобщи кметът на Южен Атанас Кунчев. По думите му, преди да спре да вали, не може да се предприемат действия, тъй като колекторът и шахтите преливат.

Кръстовището между ул. "Индустриална" и бул. "Александър Стамболийски" в пловдивския квартал "Кючук Париж" е под вода, Екипи на Вик и пожарната изпомпват водата.

С цел бърза реакция при необходимост два екипа на ОП “Градини и паркове" дежурят на терен и ще бъдат в готовност за предприемане на действия.

От общинското предприятие призовават гражданите да бъдат внимателни при придвижване в паркове и улици с висока растителност.

При възникнали проблеми сигнали могат да бъдат подавани на тел. 112 и на дежурния телефон на Община Пловдив - 032/656 700 или 032/ 624 301 - ОП "Градини и паркове“.