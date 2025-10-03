Снегът и паднали дървета затрудни движението по "Хемус"

Паднали дървета и сняг затрудняват движението по магистрала "Хемус" в района на тунел "Витиня". Има заледявания по пътя. Автомобилите се придвижват бавно. Аварийните ленти са непроходими.

Задръстване се е образувало в посока от София към Варна, както и в обратната посока.

Няма аварийни екипи, които да премахват падналите дървета.

По-рано днес движението по магистралата беше ограничено, заради снегопочистване, пише БТА.