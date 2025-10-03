IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 71

Пътят Свети Влас-Елените е затворен

Причината е разрушена инфраструктура

03.10.2025 | 15:37 ч. Обновена: 03.10.2025 | 15:47 ч. 1
БГНЕС

БГНЕС

Пътят от Свети Влас до ваканционно селище Елените е затворен за движение, съобщи кметът на Свети Влас Иван Николов.

Във ваканционното селище има разрушена инфраструктура и преместваеми обекти. На място има екипи на противопожарната служба, Областната дирекция на МВР, водолазни екипи, екипи на Спешна помощ и други.

Свързани статии

Заради проливните дъждове във ваканционното селище Елените тече евакуация, съобщиха за БТА от пресцентъра на Областна управа - Бургас. Системата за предупреждение BG-ALERT беше задействана с указания за незабавна евакуация и качване на високо. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

ваканционно селище Елените евакуация затворен път Свети Влас
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem