Потопът в Елените: ДНСК започва проверка за отклонения в строителството

Ще се проверява как са издавани разрешителни за строеж на хотелите в курортните селища

03.10.2025 | 15:20 ч. Обновена: 03.10.2025 | 15:24 ч.
Още днес Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) ще бъде изпратена на място, за да се установи дали има отклонения в строителство и от одобрените общи устройствени планове на общините, каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов на брифинг в Министерския съвет по повод наводнението в курортното селище Елените.

Проверка за това как са издавани разрешителни за строеж на хотелите в курортните селища и дали някой от тези строежи по някакъв начин би могъл да доведе до подобно бедствие е разпоредил и министърът на туризма Мирослав Боршош.

Ще се изясни дали става въпрос за много тежко стихийно природно бедствие, което трудно може да бъде контролирано, или причината е неадекватност от страна на местната власт, добави министърът на туризма. 

Елените потоп проверка ДНСК
