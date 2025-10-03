Рекорд в Бургас: Падналото количество дъжд е 249 литра на кв. м

Абсолютен рекорд по количество валеж е отчетен в Бургас – 249 литра на кв. м в южната част на града, съобщи кметът Димитър Николов на официалната си Facebook страница.

Данните са от системата за наблюдение на водните нива, която проследява обстановката на няколко ключови точки в града, посочва той.

"110 литра на кв. м са отчетени от хидрометеорологичната станция за Бургас, но на трите точки с датчици от центъра на юг е измерено абсолютно рекордно количество – 249 литра на кв. м", заявява Николов.

По думите му, откакто е монтирана системата за отчитане на водните нива, най-голямото количество досега е било 165 литра на кв. м.

"Няма инфраструктура, която да може да поеме такива количества, паднали за толкова кратко време. Има неудобство, има щети, но те ще бъдат отстранени", заявява кметът на Бургас.