Дончев за бедствието в Бургаско: В момента акцентът е спасяването на човешки животи

В момента акцентът е спасяването на човешки животи, заяви вицепремиетът Томислав Дончев на брифинг в Министерския съвет в отговор на въпрос дали правителството предвижда обезщетения за хората в Бургаско във връзка с наводненията.

По-рано днес Община Бургас обяви частично бедствено положение заради настъпилото бедствие. Изключително тежко е положението в курортния комплекс Елените, където е потвърдено, че има една жертва. Тежкият порой удари и община Царево, където има много поражения по инфраструктурата.

По отношение на бедствието в Бургас държавата ще помогне по всякакъв възможен начин, както повелява законодателството, коментира Дончев.

Един човек е загинал в курортно селище Елените, провеждат се действия за изваждането на тялото му, съобщи на брифинг в Министерския съвет заместник-министърът на вътрешните работи Тони Тодоров.

Няма опасност за нито един турист - чуждестранен или български, на територията на курортните селища по Черноморието, засегнати от природното бедствие. Това заяви на от своя страна министърът на туризма Мирослав Боршош във връзка с кризисната ситуация по Черноморието.

Министърът благодари за изключително бързата и адекватна намеса от страна на Министерството на вътрешните работи и на Българската армия, тъй като благодарение на тях са спасени трима полски туристи, които са били в изключително сложна ситуация.

Боршош е възложил чрез областния управител на Бургас да се направи пълна проверка на територията на ваканционните селища. По какъв начин и как са издавани разрешителни за строеж на хотелите там и дали някой от тези строежи по някакъв начин би могъл да доведе до подобно бедствие, каза министърът.

След като се направи проверка от областния управител и регионалната дирекция по строителен контрол, ще имаме повече информация за причината. Ще се изясни дали става въпрос за много тежко стихийно природно бедствие, което трудно може да бъде контролиран, или причината е неадекватност от страна на местната власт, добави министърът на туризма.