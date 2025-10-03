Язовирите в Монтанско са с ниски нива и имат свободен обем

Язовирите в област Монтана са с много ниски нива и без проблем поемат дъждовните води, като никъде в региона няма опасност от наводнение, въпреки продължаващите второ денонощие обилни валежи от дъжд и сняг, заяви за БТА областният управител на Монтана Калин Хайтов.

Във втория по големина у нас и на Балканите язовир “Огоста“ край Монтана в момента са събрани 162,8 милиона кубически метра вода, при максимално възможен обем от 506 млн. куб. м вода. Язовирът може дълго време да поема идващата от склоновете на Стара планина чрез няколко реки вода, да я задържа и след това тя да се изпуска контролирано в река Огоста без да се създава опасност от наводнение по течението ѝ, обясни областният управител.

В язовир “Среченска бара“, от който се водоснабдяват Монтана, Враца и още тридесетина селища от двете области, в момента има 11,587 млн. куб. м вода, при максимално възможен обем от 15,5 млн. куб. м вода.

“От началото на валежите притокът в язовира надхвърля двойно разходът на вода. Наличното количество гарантира водоподаването по направленията към двата областни града в следващите месеци”, коментира Хайтов.