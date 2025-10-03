IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Гл. ком. Джартов: Опасността не е отминала

Няма нови сигнали за бедстващи, добави той

03.10.2025 | 21:50 ч.
Опасността не е отминала, защото валежи са възможни и в следващите часове, предупреждават властите. Критична е картината в потопения комплекс "Елените“. Екипите на пожарната, полицията и военните работят и в този момент на терен.

“Към настоящия момент нямаме валеж, работим основно по евакуацията, така че да не допуснем да пострадат други граждани, съвместно с полиция, жандармерия и българската армия. Няма сигнали за бедстващи хора“, каза гл. комисар Александър Джартов.

Той обясни, че частично ще продължи работата на терен през цялата нощ, тъй като обстановката става “много опасна за екипите“.

А от утре започват действията по разчистване и отводняване на различните обекти.

