Митов: Водолази проверяват всички отнесени коли, в тях хора няма

Непреодолимо бедствие, ще трябва да взимаме всички мерки, добави министърът

03.10.2025 | 19:19 ч. Обновена: 03.10.2025 | 19:49 ч. 21
БГНЕС

Министърът на вътрешните работи е на терен заради бедственото положение край морето.

“Непреодолимо бедствие, ще трябва да взимаме всички мерки, за да преодолеем последствията от него. Призив към хората да не се съпротивляват на евакуацията. По прогнозите ще продължава да вали, но почвата е напоена и не бива да се рискува, докато не се промени прогнозата. Точна бройка на хората, които не са се евакуирали не мога да кажа“, каза Митов по време на брифинг на извънредния щаб.

“Проверени са всички автомобили в морето от водолази за наличие на хора - няма хора в тях“, потвърди Митов.

По думите му патрули, които са видели прииждащата вълна, са спрели идващите коли и са предотвратили това те също да бъдат отнесени от водата.

Както по-рано, така и сега министърът призова хората да не се съпротивляват и да се евакуират.

“Няма точна бройка на хората, които още не са се евакуирали. В момента няма още кризисни точки по Черноморието и се надяваме да няма”, каза Митов и добави, че се поддържа се връзка с Националния институт по метеорология и хидрология, за да е ясно за предстоящи обилни валежи и да има готовност за реакция при всякаква опасност.  

“Всички служби са реагирали бързо в началото на бедствието, но при такова природно бедствие не са могли да спасят загиналия човек при първата вълна”, добави вътрешният министър.

“Много хора бяха спасени днес, такива в неизвестност няма. Сред спасените е семейство, извадено от автомобил и отведено на безопасно място. Използвам възможността да благодаря на всички служители на МВР, Гранична полиция, пожарната”, добави министърът.

Той допълни, че тази нощта ще има патрули в най-засегнатия район, за да няма опасност от евентуално посегателство върху имуществото на хората, които ще бъдат евакуирани.

“Бедствието е много голямо, с невиждани за тази територия размери. За кратко време изключително много дъжд в голям водосборен район, който предизвика двуметрова вълна, каза областният управител Владимир Крумов. За съжаление имаме трима загинали, съболезнования на близките им”, коментира областният управител на Бургас Владимир Крумов.

Относно застрояването на дерета като евентуална причина за размера на бедствието Крумов заяви, че ще бъде назначена проверка, но към момента фокусът е да се преодолее бедствието. 

До момента има три жертви на бедствието.

