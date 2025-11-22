Вицепремиерът Зафиров: Това не е мечтан, а възможен бюджет

“Хубавата новина е, че България вече има бюджет за 2026 г. За първи път от няколко години се състоя редовна бюджетна процедура. Това не е мечтаният бюджет, но е възможният. Най-важното е, че в него успяхме да запазим социалния вектор и да зададем нови хоризонти”, заяви лидерът на БСП и вицепремиер Атанас Зафиров.

Той подчерта, че при изготвянето на Бюджет 2026 е търсен разумен баланс, но най-видими в него са именно левите политики. “Най-големите критики идват основно от десния сектор, което означава, че ние, социалистите, сме си свършили работата“, посочи Зафиров.

Вицепремиерът добави, че БСП-ОЛ е доказан политически фактор, който не само участва в управлението, но и задава неговия социален курс. “БСП-ОЛ носи разум, диалог и грижа за хората“, подчерта Зафиров.

Той изрази увереност, че министрите и заместник-министрите от квотата на БСП се справят отлично с отговорностите, които са поели. „Показахме, че можем да осигурим стабилност дори в сложна и динамична политическа среда. Това е нашата роля – да носим отговорност и да предлагаме решения“, заяви вицепремиерът.

В рамките на заседанието бяха обсъдени ключови теми от дневния ред на обществото – от социалната политика до енергийната сигурност, интеграцията в еврозоната и необходимостта от реформа в данъчната система.