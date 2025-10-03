IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 130

Енергийната бедност у нас вече не е статистика, а ежедневие

Все повече българи живеят на студено

03.10.2025 | 23:38 ч. 0
Енергийната бедност у нас вече не е статистика, а ежедневие

Зимата отново поставя на изпитание българските домакинства. Повече от една трета от хората у нас все още разчитат на дърва и въглища, а газът, макар и сочен за чистото гориво, остава недостъпен за мнозина извън големите градове.

В същото време топлофикациите са концентрирани в няколко центъра, а модерни решения като термопомпите едва прохождат.

Енергийната бедност вече не е статистика, а ежедневие. Близо една пета от българите признават, че не могат да поддържат домовете си достатъчно топли през зимата.

Пенсионери, семейства с ниски доходи и хора в периферни райони избират между сметки и елементарен комфорт. Проблемът се задълбочава от лошото състояние на сградния фонд – огромната част от жилищата са строени преди десетилетия, без модерна изолация.

В резултат, за едно и също количество енергия, някои плащат двойно повече, а топлината пак изтича през стените и прозорците.

Сметките варират драстично – от десетки до стотици евро на месец – и зависят не толкова от начина на отопление, а от това в каква сграда живеем. 

Истинският въпрос обаче е стратегически: докога ще запълваме дупките с помощи и субсидии, вместо да решим проблема в основата му – енергийната неефективност на българските домове. 

Дебат по темата в студиото на “Директно” с директорa на "Хабитат България" Минчо Бенов  и изпълнителния директор на "ЕнЕфект" Драгомир Цанев. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

енергийна бедност субсидии Топлофикация високи сметки
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem