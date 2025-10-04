Над 100 души от евакуираните са получили медицинска помощ, храна и вода

Кметът на Свети Влас Иван Николов заяви, че около 100 души са получили медицинска помощ, храна и вода в сградата на кметството в Свети Влас, след като са били евакуирани.

"В стаи в кметството първоначално бяха настанени седемнайсет души. На около сто и десет човека, превозени дотук, бе оказана помощ. Сред тях малки деца, възрастни и трудноподвижни хора. Осигурени са екипи на Българския Червен кръст, медицински екипи, раздадохме храна, включително консерви, млечни продукти, хляб, вода", каза Николов пред БТА.

Сред потърсилите помощ и транспортирани от екипи на "Гражданска защита" и полицията е имало хора с наранявания по краката и ръцете. Вероятно от твърди предмети и стъкла придошли от водата, добави Николов.

Около 110 души са настанени в хотел "Лагуна" и в хотелски комплекс "Форт Нокс Панорама" в Свети Влас. Местна жителка е приютила около 20 души в нейни имоти.

От пресцентъра на Областната управа – съобщиха, че екипи на всички институции, са били в района на Свети Влас и вилно селище Елените цяла нощ.

На евакуираните помощ е оказана от БЧК – Бургас, доброволци от екипа за реакция при бедствия, аварии и кризи, парамедик от Мобилния здравен екип на организацията, доброволци от Общинската организация на БЧК – Несебър.