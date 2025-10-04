ПСС: Условията за туризъм в планините са лоши

От Планинската спасителна служба към БЧК съобщават, че условията днес за планински туризъм са лоши.

В планините е облачно и мъгливо, а температурите варират между нула и минус два градуса. По билата духа слаб до умерен вятър, добавят от ПСС.

Снежната покривка на Витоша е около 20-25 сантиметра, а във високите части на останалите планини е около 10-15 сантиметра. Съоръженията в курортите не работят.

От планинската служба информираха за случай с полски турист от вчера в Рила, при който той е изостанал поради преумора от групата си, движеща се от заслон “Ледено езеро“ към хижа “Мусала“. След подаден сигнал му е оказана помощ от хижаря. / БТА