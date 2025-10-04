IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
На 26 октомври връщаме часовниците с един час назад

Преминаваме към зимно часово време

04.10.2025 | 11:16 ч. 5
БГНЕС

БГНЕС

На 26 октомври ще преместим часовниците с един час назад. Така преминаваме към астрономическото часово време. То ще се извърши в 04:00 часа местно време, съобщават от Българския институт по метрология. 

Промяната е в изпълнение на Директива 2000/84/ЕО на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз от 19 януари 2021 г., припомнят от институцията. 

На 30 март тази година страната ни премина към лятно часово време. 

Смятана на часовото време на зимно и лятно е регламентирано с Постановление 94 на Министерския съвет от 13 март 1997 година.

Съгласно постановлението всяка година в нощта срещу последната неделя на октомври се въвежда зимно часово време, като часовниците се преместват с един час назад, а в последната неделя на март се преминава към лятно часово време, като часовниците се преместват с един час напред. / БТА

