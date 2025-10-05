IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
По 250 евро помощ получават по-бедните гръцки пенсионери

Право на тях имат и българи при определени условия

По 250 евро помощ получават гръцките пенсионери. Право на тях имат и българи при определени условия.

Българските граждани, които получават гръцки пенсии и плащат данъци, също ще получат по 250 евро еднократна помощ през ноември. Мярката е насочена към граждани, които са в материално затруднение, а това са предимно пенсионерите в Гърция.

Всяка година през ноември ще се изплаща тази сума, потвърдиха от финансовото министерство. За право на помощ се считат лица навършили 65 години, които имат годишен доход под 12 хиляди евро за еднолично домакинство и до 26 хиляди евро за семейство.

Без да се оценяват годишните доходи по 250 евро получават също лица с ниски социални пенсии, пенсионери по инвалидност, приемни родители на деца със здравословни проблеми.

Според опозицията тази помощ не решава проблемите на бедните пенсионери в Гърция и в необходимо рязко увеличаване на пенсиите. /БНР

