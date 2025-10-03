IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
bTV прекратява съвместната си дейност с продуцента Георги Тошев

Пожела успех на продуцента и благодари за сътрудничеството му

03.10.2025 | 17:07 ч. 7
bTV прекратява съвместната си дейност с продуцента Георги Тошев

bTV Media Group прекратява съвместната  си дейност с продуцента Георги  Тошев и неговата продуцентска компания.
 
"Ценим приноса на Георги Тошев за развитието на "Преди обед" и признаваме ролята му в определяне на посоката, в която се развива предаването", се казва в съобщението на медията и добавя: "Обновеният и настоящ формат на ежедневното токшоу, заедно с концепцията, рубриките и поканата към Венета Райкова, беше разработен също под творческото ръководство на г-н Тошев".

В позицията се казва още, че както при всички продукции, програмите редовно се адаптират в съответствие с интересите на аудиторията и резултатите от представянето. Наш приоритет остава създаването на висококачествено и ангажиращо съдържание, подкрепено от силен екип професионалисти.
 
bTV Media Group благодари на Георги Тошев за сътрудничеството и му желае успех в бъдещите  професионални начинания.

