IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 28

Втората статуя от Хераклея Синтика беше върната в музея в Петрич

Беше извършена сложна реставрация

05.10.2025 | 12:38 ч. 1
Снимка БНР

Снимка БНР

Втората статуя, открита миналата година в големия канал на Хераклея Синтика, беше върната на историческия музей в Петрич след сложна реставрация. Екипът на професор Людмил Вагалински отчете един от най-силните си археологически сезони. 

Точно след една година втората статуя, която беше намерена в Клоака Максима на древните хераклейци, се завърна у дома и намери достойно място в музея до първата обожествена фигура на Луций Цезар, внук на император Октавиан Август. 

Възстановяването на нейната цялост е било изключително сложен процес, защото това е втората реставрация, а първата е била направена преди 2000 години, каза Ренета Караманова.

Кметът на Петрич Димитър Бръчков заяви, че тепърва Хераклея Синтика ще бъде видяна от света в целия и блясък и подчерта, че това е дело на много хора.

Изключително силният и продължил половин година археологически сезон  даде много добър резултат, каза професор Людмил Вагалински, а разкриването на по-голямата част от скулптутара на Херакъл и неговият храм  ще обогати информацията за древния град. /БНР

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

хераклея синтика статуя музей петрич
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem