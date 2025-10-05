Втората статуя от Хераклея Синтика беше върната в музея в Петрич

Втората статуя, открита миналата година в големия канал на Хераклея Синтика, беше върната на историческия музей в Петрич след сложна реставрация. Екипът на професор Людмил Вагалински отчете един от най-силните си археологически сезони.

Точно след една година втората статуя, която беше намерена в Клоака Максима на древните хераклейци, се завърна у дома и намери достойно място в музея до първата обожествена фигура на Луций Цезар, внук на император Октавиан Август.

Възстановяването на нейната цялост е било изключително сложен процес, защото това е втората реставрация, а първата е била направена преди 2000 години, каза Ренета Караманова.

Кметът на Петрич Димитър Бръчков заяви, че тепърва Хераклея Синтика ще бъде видяна от света в целия и блясък и подчерта, че това е дело на много хора.

Изключително силният и продължил половин година археологически сезон даде много добър резултат, каза професор Людмил Вагалински, а разкриването на по-голямата част от скулптутара на Херакъл и неговият храм ще обогати информацията за древния град. /БНР