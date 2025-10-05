IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 50

22-годишен мотоциклетист е в тежко състояние след катастрофа

Пътният инцидент е станал тази нощ в Добрич

05.10.2025 | 18:25 ч. 8
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Мотоциклетист на 22 години е в тежко състояние след катастрофа в Добрич, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР.

Сигнал за пътнотранспортното произшествие е получен тази нощ в 3:30 часа. Инцидентът е станал на бул. „Трети март“, в района на бензиностанция, намираща се в Добрич.

Мотоциклет "Ямаха", управляван от 22-годишен неправоспособен водач, който губи контрол и се блъска в стълб. В резултат на инцидента мъжът е настанен в добричката болница с фрактура на череп и с опасност за живота.

Пострадал е и още един мъж, който се е возил на мотоциклета. Той също е настанен в болницата, но е без опасност за живота.

На водача са взети кръвни проби за установяване на евентуална употреба на алкохол и наркотични вещества.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Мотоциклетист катастрофа Добрич
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem