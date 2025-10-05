22-годишен мотоциклетист е в тежко състояние след катастрофа

Мотоциклетист на 22 години е в тежко състояние след катастрофа в Добрич, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР.

Сигнал за пътнотранспортното произшествие е получен тази нощ в 3:30 часа. Инцидентът е станал на бул. „Трети март“, в района на бензиностанция, намираща се в Добрич.

Мотоциклет "Ямаха", управляван от 22-годишен неправоспособен водач, който губи контрол и се блъска в стълб. В резултат на инцидента мъжът е настанен в добричката болница с фрактура на череп и с опасност за живота.

Пострадал е и още един мъж, който се е возил на мотоциклета. Той също е настанен в болницата, но е без опасност за живота.

На водача са взети кръвни проби за установяване на евентуална употреба на алкохол и наркотични вещества.